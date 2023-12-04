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Gaziantep'te polise ateş açan şahıs, kadın kıyafetiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polise ateş açan şahıs, kadın kıyafetiyle kaçarken yakalandı

Gaziantep'te farklı suçlardan aranan İbrahim Budamcı, polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

04.12.2023 - 16:35,
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan şahıs, kendisini gözaltına almaya gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda şahıs bir yakınının evinde etek giymiş halde yakalandı.

Gaziantep'te aranan şahıs, kadın kıyafeti giyerek yakalandı

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı'nın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te aranan şahıs, kadın kıyafeti giyerek yakalandı

ETEK GİYİP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ekipler Budamcı'nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı. 1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı. Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep'te aranan şahıs, kadın kıyafeti giyerek yakalandı
Gaziantep'te aranan şahıs, kadın kıyafeti giyerek yakalandı
Kaynak: DHA

Polisiye, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te polise ateş açan şahıs, kadın kıyafetiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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