Gaziantep'te polise ateş açan şahıs, kadın kıyafetiyle kaçarken yakalandı

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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan şahıs, kendisini gözaltına almaya gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda şahıs bir yakınının evinde etek giymiş halde yakalandı.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı'nın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

ETEK GİYİP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ekipler Budamcı'nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı. 1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı. Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.