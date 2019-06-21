Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyon

57 dakika önce

Gaziantep'te yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyon, System.String[]
Gaziantep'te yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma" suçlarından 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y ile aynı suçtan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Düztepe Mahallesi'nde aynı adreste kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! Kebap keyfi faciaya dönüştü ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]