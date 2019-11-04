Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 29 Ekim Mahallesi Şehit Ejder Yılmaz Caddesi'nde yaptığı uygulamada 3 farklı suçtan aranan şüpheliyi gördü.

Polisi fark ettikten sonra kaçmaya başlayan M.T. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde, M.T'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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