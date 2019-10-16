Gaziantep'te aranan zanlılar yakalandı

Gaziantep'te 8-15 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 75 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında "Hırsızlık, silahla yağma ve yaralama" suçlarında 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan A.Y. ile "Hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranan H.S ve Y.Ç'nin de bulunduğu toplam 75 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 46'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.