Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan zanlılar yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aranan zanlılar yakalandı

Gaziantep'te aranan zanlılar yakalandı

34 dakika önce

Gaziantep'te 8-15 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 75 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te aranan zanlılar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 8-15 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 75 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında "Hırsızlık, silahla yağma ve yaralama" suçlarında 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan A.Y. ile "Hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranan H.S ve Y.Ç'nin de bulunduğu toplam 75 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 46'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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