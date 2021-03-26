Gaziantep'te aranması bulunan 103 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 103 şüpheli şahıs yakalanırken, 11 şahıs tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise kalem görünümlü bir silah ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart 2021 Pazar günü il genelinde huzur ve güven operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 103 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonucu 36 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda da 28 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 12 faili meçhul olay aydınlatılarak 7 şahıs tutuklandı. Toplam 32 şüpheliye ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Şahıslardan birinin üzerinden kalem görünümlü bir silah çıktı

Operasyon sırasında yapılan aramalarda bir adet kalem görünümlü silah ile 2 kilo 179 gram uyuşturucu, 845 bin adet bandrolsüz makaron, 100 paket kaçak sigara, ruhsatsız 8 adet tabanca, 10 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, çalıntı bir adet araç, çalıntı çok sayıda elektronik eşya, muhtelif çalıntı malzeme ve 43 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP