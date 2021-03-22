Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı

22.03.2021 12:42
Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart 2021 Pazar günü il genelinde huzur ve güven operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonucu 54 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 27 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 12 faili meçhul olay aydınlatılarak 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 201 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 10 adet tabanca, bir adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, çalıntı bir adet araç, 3 adet motosiklet ile çeşitli motosiklet parçaları, 5 adet oto teybi, bir adet bisiklet, 210 paket gümrük kaçağı sigara ve 56 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı
Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı
Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 21 Mart, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranması bulunan 66 şahıs yakalandı - Son Dakika


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