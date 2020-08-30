Gaziantep'te arazi kavgası: 2 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü.
Şahinbey ilçesine bağlı Kırgız Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Kazım Gün ile Ergün Kılavuzluoğlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kılavuzluoğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Mahallede güvenlik önlemi olan jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 21:21 - Kaynak: AA
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