Gaziantep'te arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Ali Kılınç , (20) Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'ndeki evine gittiği arkadaşı B.D. tarafından silahla vuruldu.

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