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GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI

12.01.2022 16:09

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Yesemek, Taşlıgeçit Höyük ve Hamaç Höyük'te yürütülen kurtarma kazılarının ilk etabı tamamlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Yesemek, Taşlıgeçit Höyük ve Hamaç Höyük'te yürütülen kurtarma kazılarının ilk etabı tamamlandı. Kış nedeniyle ara verilen kazılara, mart ayında yeniden başlanacak.

İslahiye ilçesinde, 2019 yılında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yüzey araştırması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında tamamlanan çalışmalarının ardından geçen yıl eylül ayında Yesemek, Taşlıgeçit Höyük ve Hamaç Höyük'te arkeolojik kazılara başlandı. Kazı çalışmalarında, farklı dönemlere ait 22 heykel ile çok 200'den fazla eser, gün yüzüne çıkarıldı.

Kış mevsimi nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarında şu ana kadar önemli eserlere ulaşıldığını kaydeden Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin, "Yesemek, Taşlıgeçit ve Hamaç Höyük'te başlattığımız kazılarının ilk etabını tamamladık. Kazılarımızda 200'den fazla eser bulduk. 2021 yılı Eylül ayında başlayan kazı çalışmalarına ara verdik ve mart ayında yeniden başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI
GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI

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Gaziantep Üniversitesi, Arkeoloji, Turizm, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE ARKEOLOJİK KAZILARA KIŞ ARASI - Son Dakika
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