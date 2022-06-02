Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın

02.06.2022 17:55
Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın

GAZİANTEP'te 20 dönümlük alandaki arpa ekili tarlada yangın çıktı.

GAZİANTEP'te 20 dönümlük alandaki arpa ekili tarlada yangın çıktı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Öğleden sonra Kızılhisar Mahallesi'nde arpa ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin söndürme çalışmasına destek veren köylüler, traktörlerle ekili alanların önlerini toprakla kapatmaya çalıştı. Kontrol altına alınan yangında tarla sahibi Ahmet Alyas, arazisinin 15 dönümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın
Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın
Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın
Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın
Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın
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Kaynak: DHA

Kızılhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te arpa ekili tarlada yangın - Son Dakika
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