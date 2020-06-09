Gaziantep'te asansör, zemine çakıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te asansör, zemine çakıldı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat halinde bir binada sıva yapan işçinin kullandığı asansör zemine çakıldı. Yaralanan inşaat ustası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam etmekte olan 4 katlı inşaatın ikinci katının sıvası yapan Ahmet Samra(21), inşaatta kullanılan asansörün halat bağlantılarının kopması sonucu üzerine hızla yere çakıldı. İnşaat Ustası Samra yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleninin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, meraklı vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen işçi Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.