Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Asayiş

Gaziantep'te Asayiş

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı, 15 şüpheliyse hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

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Gaziantep'te uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı, 15 şüpheliyse hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1-10 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda toplam 1 kilo 225 gram esrarla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 19 şüpheliden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Öte yandan Şehitkamil ilçesinde evde ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalardaysa 15 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Zanlılar, mahkemeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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