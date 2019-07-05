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Gaziantep'te asayiş

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 839 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 839 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haziran ayında yaptıkları çalışmalarda, 253'ü "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak", 114'ü de hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 839 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yaptı.
Yapılan çalışmalarda bir çalıntı oto, 73 tabanca, 43 kurusıkı tabanca, 38 tüfek, bin 312 dolu fişek, 2 kilo 33 gram esrar, yaklaşık 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 507 uyuşturucu hap ve 169 kök hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:51 Kaynak: AA
Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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