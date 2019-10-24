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Gaziantep'te asayiş

1 saat önce

Gaziantep'te 22-23 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda 272 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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Gaziantep'te 22-23 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda 272 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ekim tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan uygulamalarda 272 şüpheli hakkında adli ve idari yönden işlem yapıldı.

Bu şahıslardan 35'i hakkında uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 23'üne hırsızlıktan, 110'una ise Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı, aranan 49 şahıs ise yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, 41,24 gram esrar, 203,09 gram sentetik uyuşturucu, 3,01 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 3 tüfek, çalıntı cep telefonu, çalıntı elektrikli motosiklet, kapsam dışı bıçak, çalıntı motosiklet, 7 kumar makinası ele geçirildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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