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Gaziantep'te asayiş

22 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 304 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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Gaziantep'in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 304 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 25-26 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde, 304 şüpheli hakkında adli ve idari yönden işlem uygulandı.

Uygulamalarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 33, hırsızlıktan 18 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 52 aranan şahıs yakalandı, 80 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem yapıldı.

Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 çalıntı otomobil, 1 hacizli yakalamalı araç, 2 hacizli yakalamalı motosiklet, 2 uyuşturucu madde aparatı, 5 kapsam dışı bıçak, 1 buluntu cep telefonu, 1 sahte plaka, 27,66 gram esrar, 50,95 gram sentetik uyuşturucu, 3,15 gram eroin, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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