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Gaziantep'te asayiş

56 dakika önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden teyp çalan zanlı, devriye ekipleri tarafından yakalandı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden teyp çalan zanlı, devriye ekipleri tarafından yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.K'yi durdurdu.

Üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir oto teybi bulunan şüphelinin, teybi Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir araçtan çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ise şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yaptıkları denetimlerde 7 tabanca, 0,61 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli tabanca parçaları ve tabanca malzemeleri ele geçirdi.

Araç içinde bulunan 2 şahıs hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.

Güzelyurt Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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