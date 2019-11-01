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Gaziantep'te asayiş

6 saat önce

Gaziantep'te iki günde 269 şüpheli kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

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Gaziantep'te iki günde 269 şüpheli kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda 30-31 Ekim tarihlerinde 269 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 44 şüpheli yakalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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