Gaziantep'te asayiş
6 saat önce
Gaziantep'te iki günde 269 şüpheli kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Gaziantep'te iki günde 269 şüpheli kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde asayiş uygulamaları devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda 30-31 Ekim tarihlerinde 269 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 44 şüpheli yakalandı.
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