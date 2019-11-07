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Gaziantep'te asayiş

6 saat önce

Gaziantep'te iki günde yapılan asayiş uygulamalarında 342 şüpheliye adli ve idari işlem uygulandı.

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Gaziantep'te iki günde yapılan asayiş uygulamalarında 342 şüpheliye adli ve idari işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-6 Kasım'da kent merkezinde çeşitli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 26'sı uyuşturucu, 18'i hırsızlık, 122'si kabahatler kanunu olmak üzere toplam 342 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde yapılan aramalarda 12 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 190 paket kaçak sigara ve 1 kumar makinesi ele geçirildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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