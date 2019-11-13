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Gaziantep'te asayiş

7 saat önce

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucudan 34, hırsızlıktan 17, kabahatler kanunuyla ilgili 88 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucudan 34, hırsızlıktan 17, kabahatler kanunuyla ilgili 88 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, 11-12 Kasım tarihlerinde merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapıldı.

Çalışmalarda 54,63 gram sentetik uyuşturucu, 49,03 gram esrar, hassas terazi, 26 çalıntı 22 ayar altın bilezik, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı silah, 23 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 50 kaçak sigara, çalıntı dijital ölçer metre cihazı, 2 bıçak, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 2 çalıntı motosiklet, 1 trafikten men araç, 1 hacizli yakalamalı araç, 1 plaka ve 1 demir kesme makası ele geçirildi.

Şehitkamil, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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