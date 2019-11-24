Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin huzur ve güvenliği için denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda, satışa hazır vaziyette 138 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Otogarda yapılan denetimde, sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nizip ilçesinde Hafızpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yapılan aramada, 3 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında, yasal işlem başlatıldı.