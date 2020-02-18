Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan asayiş denetimlerinde hırsızlık şüphesi bir kişi yakalanırken, 5 kişi hakkında da uyuşturucu bulundurmaktan yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde araç içerisinde bulunan 5 kişinin üzerinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayaönü ve Eydibaba Mahallesi'nde hakkında 12 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphesi yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.