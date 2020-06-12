Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 22, hırsızlıkla ilgili 14 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 56 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda bin 71 gram uyuşturucu, 223 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 74 şişe sahte alkol, 5 litre dökme alkol, 50 paket paket gümrük kaçağı sigara, 90 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 çalıntı motosiklet, 89 adet sahte 100 dolar, ruhsatsız bir poliklinikte çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Göllüce Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada 650 kök hint keneviri 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca,1 tüfek ve 32 fişek ele geçirildi.