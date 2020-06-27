Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 12 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aranan 90 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda bin 83 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 680 paket paket gümrük kaçağı sigara, 1 çalıntı cep telefonu, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı araç, 3 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 75. Yıl Mahallesi'ndeki yapılan uygulamadan kaçan bir araçta, cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen kişi yakalandı.