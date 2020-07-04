Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Ulaş Mahallesi'nde kapkaç yaptıkları telefonla yakaladığı şüpheliler, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde görevli polis ekipleri ise aydınlatma direğinin kablolarını keserek çalmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, haziranda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde dilenen veya çalışan 141 çocuk tespit etti.

Söz konusu çocukların ailelerine, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların yoğunluk oluşturduğu kentin Gaziler, Suburcu ve Mütercim Asım caddelerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyararak bilgilendirdi, maske dağıttı.