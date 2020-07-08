Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 35, hırsızlıkla ilgili 14 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda bin 72 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 48 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.