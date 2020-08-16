Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş uygulamasında farklı suçlardan 82 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki asayiş denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretinden 30 şüpheliye, hırsızlıktan 28 şüpheliye ve kabahatler kanunundan da 24 kişiye işlem yapıldı.

Ayrıca hakkında arama kararı bulan 55 kişi yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 4 çalıntı araç, 5 çalıntı cep telefonu, hassas terazi ve kumar makinesi ele geçirildi.

Öte yandan trafik denetimlerinde 4 bin 826 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 915 araç ve sürücüye işlem yapıldı, 82 araç trafikten men edildi.