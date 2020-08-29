Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 31, hırsızlıkla ilgili 30 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalarda 266 gram uyuşturucu, 12 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı parçalanmış motosiklet, 2 çalıntı cep telefonu ve 5 kesici alet ele geçirildi.