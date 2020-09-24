Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 31, hırsızlıkla ilgili 25 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli de gözaltına alındı.

Çalışmalarda 152 gram uyuşturucu, 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 2 cep telefonu ve 10 kesici alet ele geçirildi.