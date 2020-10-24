Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-22 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde çalışma başlattı.

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı