Gaziantep'te asayiş - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E'yi çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Ekipler, M.E'nin yanı sıra çalıntı malzemeleri satın alan şahsı da gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca ekipler, durdurulan bir araçta 22 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Araçta bulunan F.A. hakkında işlem başlatıldı.

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