Gaziantep'te asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş denetimi yapıldı

İslahiye ilçesinde 65 polisin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı.

İslahiye ilçesinde 65 polisin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı. Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın koordinesinde, İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nin 11 farklı giriş noktasında olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Denetlemeye, İlçe Emniyet Müdürlüğünden değişik birimlerden yaklaşık 65 personel katıldı. Denetlemelerde, 181 şahsın GBT sorgusu ile 67 araç incelenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

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