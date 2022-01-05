Gaziantep'te asayiş operasyonları - Son Dakika

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 145 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşın huzuru ve güvenliği, suç ve suç örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, 28 Aralık ile 4 Ocak arasında çok sayıda operasyon gerçekleştiren ekipler, 14 tabanca, 3 av tüfeği, 247 mermi ele geçirdi, 154 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.