Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 68 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 68 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında hakkında yakalama kararı bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 68 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında hakkında yakalama kararı bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Aralık'ta kent merkezinde çeşitli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 29'u uyuşturucu, 27'si hırsızlık, 85'i kabahatler kanununa muhalefet olmak üzere toplam 141 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 120 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar tohumu, 160 paket kaçak sigara, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı silah, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı cep telefonu, 6 bıçak ele geçirildi.

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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