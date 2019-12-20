Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 68 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denetimlerde 29'u uyuşturucu, 27'si hırsızlık, 85'i kabahatler kanununa muhalefet olmak üzere toplam 141 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Aralık 'ta kent merkezinde çeşitli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor