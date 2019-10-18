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Gaziantep'te asayiş uygulaması

43 dakika önce

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şahbey ilçesi Bey Mahallesi'nde dün saat 22.00 ile 24.00 arasında 250 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 4 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, kapalı alanda sigara tüketiminden ve izinsiz canlı müzik yayını yapmaktan işlem yapıldı.

Yapılan aramada ise 3 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu, 2 kişinin de üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Toplam 262 kişinin sorgusu yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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