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Gaziantep'te asayiş uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan genel asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti ele geçirilirken toplam 81 şahsa yönelik işlem yapıldı.

Gaziantep'te asayiş uygulaması, System.String[]

Gaziantep'te yapılan genel asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti ele geçirilirken toplam 81 şahsa yönelik işlem yapıldı. Aranması bulunan 30 şahıs ise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün genel asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 15, hırsızlık suçundan 12, kabahatler kanuna aykırılıktan 54 kişiye işlem yapıldı. Çalışmalar neticesinde 30 aranan şahıs ise yakalandı. Operasyonlar sonucunda 61.33 gram metamfetamin maddesi, 39.43 gram esrar maddesi, 3.16 gram bonzai maddesi, 1.47 gram jameika maddesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet kuru sıkı silah, 12 adet pompalı tüfek, 33 adet fişek, 45 adet sürgü ve sürgü takımı, 1 adet çalıntı motosiklet, 518 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet kesici alet, 1 adet yakalamalı araç, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet keser, 6 adet çalıntı çeşitli ebatlarda demir, 1 adet kumar makinesi ile bir miktar para ve 2 çift eldiven ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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