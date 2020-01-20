Gaziantep'te asayiş uygulaması - Son Dakika
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Gaziantep'te asayiş uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 75 şahsa işlem yapıldı.

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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 75 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 13, hırsızlık suçundan 11 şahsa yasal işlem yapıldı ve 51 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

Ayrıca 55 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 334 kaçak sigara, 8 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 çalıntı araç ve yaklaşık 10 kilogram çalıntı kablo ele geçirildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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