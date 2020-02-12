Gaziantep'te asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te asayiş uygulaması - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan denetimlerde 131 aranan kişi yakalandı.

Gaziantep'te asayiş uygulaması, System.String[]

Gaziantep'te yapılan denetimlerde 131 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 22, hırsızlık konusuyla ilgili 18, kabahatler kanunuyla ilgili 60 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 131 aranan şahıs da yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 78 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ile 21 fişek, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı silah, 2 çalıntı araç, 687 paket kaçak sigara, hırsızlık olayında kullanılan minibüs ile bir miktar kaçak para, sigara ticaretinden ele edildiği değerlendirilen para, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaybey Mahallesi'nde bir ikamete hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli de suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı
Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:12:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te asayiş uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]