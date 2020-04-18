Gaziantep'te asayiş uygulaması - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş uygulamasında 1147 iş yeri denetlendi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün kent merkezinde 1147 iş yeri denetleyen polis ekipleri, kurallara uymayan 7 işletme sahibine cezai işlem yaptı.

Kovid-19'a yönelik, sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerle sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplan 310 kişiye işlem yapıldı.

Toplam 1155 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 19 araç sahibine ceza kesti.

Yine 89 park ile 17 mesire ve yürüyüş alanında yapılan kontrollerde, asker kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi yakalandı.

Öte yandan kumar oynandığı ihbarı üzerine bir adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişiye kumar oynamaktan, 7 kişiyeyse hıfzıssıhha kurulu kararlarına uymamaktan işlem yapıldı.