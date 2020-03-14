Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu yakalandı

17 dakika önce

Gaziantep'te kent genelinde yapılan uygulamalarda toplam 43 kilo 643 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te kent genelinde yapılan uygulamalarda toplam 43 kilo 643 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yapılan ev ve iş yeri ve üst aramalarında toplam 43 kilo uluşturucu madde, 53 adet uyuşturucu hap yakalandı. Ayrıca aramalarda 2 adet çalıntı araz, 1 adet çalıntı elektrikli motosiklet, 1 adet çalıntı bilgisayar kasası, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı doğal gaz dönüşümünde kullanılan makine, 7 adet ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 7 adet şarjör, 13 adet fişek, 2 adet tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet kurusu sıkı tabanca fişeği, taşıması ve bulundurulması kanunen yasak 4 adet bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlenen para ele geçirildi.


Uygulamada uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçundan 29, hırsızlık suçundan 32 şahsa yasal işlem yapılırken 110 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 42 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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