İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Maarif Kavşağı, Suburcu ve Karagöz Caddeleri'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te asayiş uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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