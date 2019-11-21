Gaziantep'te asfalt çalışmaları ivme kazandı

Gaziantep'te Oğuzeli Gebeköy Kırsal Mahallesi'nde 2 bin 200 metre, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 800 metre, Karkamış ve Nizip ilçesinde ise, 10 kilometre uzunluğunda yol asfaltladı. Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu güne kadar 2 bin 115 kilometre yol asfaltlamış oldu.



Şehrin ulaşım ağını genişletmek, trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2019 asfaltlama sezonuna hızlı girdi. "Yol Medeniyettir" anlayışından hareketle kentte yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken büyükşehir, kentin artan nüfusundan kaynaklı yan etkileri bertaraf etmek için yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına ivme kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki 73 ve 82 Nolu caddelerde 800 metre, Oğuzeli Gebeköy Kırsal Mahallesi'nde 2 bin 200 metre uzunluğundaki yola asfalt döküldü. Büyükşehir, Karkamış ve Nizip ilçelerinde de yol asfaltlama çalışmaları kapsamında, 10 kilometrelik yolu asfaltladı. Buna göre; modern yoluna kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.



Her geçen gün hızla büyüyen Gazi şehrin yol ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 2014-2019 yılları arasında; 2 bin 115 kilometrelik yola sıcak asfalt serdi, 382 kilometre yeni yol açtı. - GAZİANTEP