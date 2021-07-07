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Gaziantep'te asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor - Son Dakika

Gaziantep'te asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor

07.07.2021 11:03
Gaziantep'te asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Karkamış, Nizip ve Oğuzeli ilçelerini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolun sathi kaplama asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor.

Havaların ısınması ile beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlandırılan asfaltlama kapsamında şehir merkezinde yürütülen yol bakım ve onarımın yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarda yoğunluk devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen bakım onarım kapsamında Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Kırsal Mahallesi, Nizip ilçesine bağlı İkizce, Kesiktaş, Kıraçgülü ve Gökçeli Kırsal Mahalleleri ile Oğuzeli ilçesine bağlı Ekinveren Kırsal Mahallesi'nden geçen 18 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama asfalt çalışması ile yolun yenilenmesi sürüyor. 3 ilçeyi birbirine bağlayan yoldaki çalışmalarda ayrıca genişletme işlemi yapıldı. Grup yolundaki yürütülen çalışmalar tamamlandığında araç geçişlerine için uygun hale getirilecek.

ARTIK MERKEZE ULAŞMAMIZ RAHAT OLACAK

Yürütülen yol çalışması hakkında konuşan Nizip İlçesi'ne bağlı Gökçeli Mahalle Muhtarı Vekili Nuh Öz Karaman, "Köyümüzden geçerek Karkamış tarafına giden arabaların daha kolay geçmesini sağlayacak. Eski yolumuz hem dardı hem de çok fazla çukurlar vardı. Araçlar zarar görüyordu. Arazilerimizde zeytin ve fıstık ağaçları var. Eski yolda tozdan dolayı etkileniyorlar, zarar görüyorlardı. Artık merkeze ulaşmamız rahat olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve çalışan ekiplere teşekkür ederim" dedi.

ESKİ YOL ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE YARATIYORDU

Oğuzeli ilçesine bağlı Ekinveren Kırsal Mahallesi sakini Mithat Öztürk ise çalışma öncesinde yolda çok sayıda çukur ve çökme olduğunu aktararak, yürütülen onarımla yolun genişlediğini söyledi.

Başka bir Ekinveren sakini olan Hacı Cuma Öztürk ise eskiden tozdan durulmadığını ve yolun çocuklar için tehlike yaratığını ifade etti. Başkan Şahin'e ve ekibine çalışma için teşekkür etti

Gaziantep'te asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gökçeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'te asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor - Son Dakika


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