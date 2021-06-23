GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 25 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri yerinde aşı uygulaması kapsamında Demokrasi Meydanında kurdukları çadırda 25 yaş ve üzeri vatandaşları randevusuz olarak aşılamaya başladı. Daha önce randevu almasına rağmen aşı olmayan Kerem Tatbak (54), oğlunun ısrarıyla aşı olduğunu belirterek, "Aşı olma konusunda tedirginlik yaşıyordum. Oğlumun ısrarıyla burada ilk doz aşımı oldum" dedi.