Gaziantep'te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi adliyede - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs nedeniyle toplu mezarlık hazırlandığı ve yakınının korona virüsten öldüğü iddiasıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan 3 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs nedeniyle vefat edenler için toplu mezarlar hazırlandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak halkı korku ve paniğe sevk eden şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda paylaşımları yaptıkları tespit edilen S.D., G.B.O. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valiliğinden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada hayatını kaybeden Emine Dilsizoğlu'nun korona virüs nedeniyle ölmediği ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, korona virüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime Dilsizoğlu isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine Dilsizoğlu, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesine 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid-19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.



"Vefat eden şahıs korona virüs hastası değil"



Şüpheli vaka olarak değerlendirilen Emine Dilsizoğlu'nun korona virüs testinin negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "Ölüm raporuna doğal ölüm yazılmasına rağmen tedbiren korona virüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine Dilsizoğlu'nun kızı olan Saime Dilsizoğlu ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar korona virüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine korona virüs testi yapılan Emine Dilsizoğlu isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine Dilsizoğlu korona virüs hastası değildir" denildi. - GAZİANTEP