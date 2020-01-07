Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Öğrenci servisinin de park halindeki bir araca çarptığı feci kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda aşırı hızla seyrettiği ileri sürülen bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Feci kazada savrulan servis aracı, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çoğu öğrenci yaklaşık 15 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Okul çıkış saatinde yaşanan kaza, çevredeki okullardan çıkan ve evlerine yaya olarak dönen öğrencilerin gözü önünde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayı gören çocuklar büyük şok yaşadı. Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra kız kardeşinin elinden tutup koşarak uzaklaştı.

Kazayı gören ve kaza anında çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı.

KADRAN 120'DE TAKILI KALDI

Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

(Hanifi Güzel/İHA)

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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