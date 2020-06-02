Gaziantep'te askere gideceklere Kovid-19 testi - Son Dakika

Okul bahçesinde kurulan başvuru masalarında kayıtları alınan gençlerden daha sonra Kovid-19 testi için örnekler alındı.

İlçede askere gitmek için askerlik şubesine başvuran gençler, Kovid-19 testinden geçmeleri için sağlık ekiplerinin bulunduğu Cumhuriyet İlkokulunun bahçesindeki çadıra yönlendirildi.

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