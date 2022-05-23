GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı

23.05.2022 14:19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda asma yaprağı hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda asma yaprağı hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere bazı mahallelerde "Mevlana", "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadına başlandı.

Sarmanın ana malzemesi asma yaprağı, kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor. İmece usulü veya yevmiyeci işçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan yapraklar, taze toplanmış haliyle ya da salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bağda yevmiyeci işçi olarak çalışan Esra Erinmez, gazetecilere, sabahın ilk ışıklarıyla bağlara geldiklerini, öğle saatlerinde işi bıraktıklarını söyledi.

120 lira yevmiye aldıklarını, günde bir işçinin ortalama 40 kilogram bağ yaprağı toplayabildiğini ifade eden Erinmez, şunları kaydetti:

"Yaprak aşırı küçük olursa sarma yemeği güzel olmaz. Yaprak aşırı büyük olursa da taze olmaz. O yüzden uzmanlık gerektirir. Toplarken bunlara özen gösteriyoruz. İslahiye'nin üzüm çeşitleri aroması, lezzetiyle Türkiye'de öne çıkarken yaprağıyla da diğer yörelerde üretilen üzüm yapraklarına karşı iddialıyız."

Üzüm üreticisi Mehmet Barak da ay sonuna doğru üzüm hasadına başlayacaklarını, şimdilerde de yaprak topladıklarını belirten "Bağ yaprağı üzüme göre daha iyi para ediyor. Geçen yıl 10 liraydı, şimdi 30 lira civarında alıcı buluyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı
GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı

YORUMLAR
500
GAZİANTEP ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRİYOR GAZİANTEP ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRİYOR ADANA'DA BUĞDAY HASADI BAŞLADI ADANA'DA BUĞDAY HASADI BAŞLADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement