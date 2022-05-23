GAZİANTEP - Asma yaprağı hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda asma yaprağı hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere bazı mahallelerde "Mevlana", "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadına başlandı.

Sarmanın ana malzemesi asma yaprağı, kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor. İmece usulü veya yevmiyeci işçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan yapraklar, taze toplanmış haliyle ya da salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bağda yevmiyeci işçi olarak çalışan Esra Erinmez, gazetecilere, sabahın ilk ışıklarıyla bağlara geldiklerini, öğle saatlerinde işi bıraktıklarını söyledi.

120 lira yevmiye aldıklarını, günde bir işçinin ortalama 40 kilogram bağ yaprağı toplayabildiğini ifade eden Erinmez, şunları kaydetti:

"Yaprak aşırı küçük olursa sarma yemeği güzel olmaz. Yaprak aşırı büyük olursa da taze olmaz. O yüzden uzmanlık gerektirir. Toplarken bunlara özen gösteriyoruz. İslahiye'nin üzüm çeşitleri aroması, lezzetiyle Türkiye'de öne çıkarken yaprağıyla da diğer yörelerde üretilen üzüm yapraklarına karşı iddialıyız."

Üzüm üreticisi Mehmet Barak da ay sonuna doğru üzüm hasadına başlayacaklarını, şimdilerde de yaprak topladıklarını belirten "Bağ yaprağı üzüme göre daha iyi para ediyor. Geçen yıl 10 liraydı, şimdi 30 lira civarında alıcı buluyor." diye konuştu.