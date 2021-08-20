Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 25 bin kişiye aşure dağıtacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından cami önleri başta olmak üzere belirlenen noktalarda 25 bin kişiye aşure dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Kadın Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin muhtelif yerlerinde aşure ikramına başladı.

Şehirde vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği mekanlar ve cami önlerinde kurulan çadırlarda 25 bin kişiye aşurenin dağıtımı yapılacak.

Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, her yıl Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını anımsattı.

Geleneği sürdürdüklerini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Muharrem bizim inancımızda kutsal bir ay. Aynı zamanda acıların ayı. Bu vesileyle tabi ki Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyoruz. Özellikle salgının insanlık üzerinden kalkmasını bu mübarek ayda Allah'tan diliyorum. Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere bugüne kadar vatanı için toprağı için şehit olan insanlarımızı minnetle yad ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte İslam ümmeti açısından birlik ve beraberlik giderek çok daha kuvvetli bir hal alır."