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Gaziantep'te aşure ikramı

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Gaziantep'te aşure ikramı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tarihi Almacı Pazarı'nda yapılan aşure ikramında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Tahmazoğlu, burada yaptığı açıklamada, Muharrem ayının mukaddes bir ay olduğunu vurgulayarak, şehrin farklı noktalarında aşure ikramında bulunacaklarını ifade etti.

Halka hizmete devam edeceklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok Peygamberin mucizesi bu ayda gerçekleşmiştir. Hem sevincin hem de hüznün yaşandığı bir ay. Kerbela da Hasan, Hüseyin efendimizin şehit edildiği o acıyı içimizde hissettiğimiz bir aydayız. Muharrem ayında ibadet etmenin ve oruç tutmanın faziletleri çok büyük. Ayrıca Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününden ismini alan aşure, içerisinde 20 çeşit malzemenin olduğu her birinin kendi tadıyla ve özelliğiyle bir araya gelip farklı bir tat oluşturduğu bir lezzettir. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aşure ikram etmeye başladık. Muharrem ayı boyunca dağıtımlarımız ilçemizin farklı noktalarında devam edecek. Her yıl yaklaşık 500.000 vatandaşımıza aşure ikramı gerçekleştiriyoruz."

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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