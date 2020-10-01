Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında "havrani" ve "sarı başak" buğdaylarının üretimi belediye desteğiyle Gaziantepli çiftçilere yaptırılarak, gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in dünya tarafından da tescillenen lezzetin başkenti olduğunu belirtti.

Lezzetin topraktan, tohumdan, güneşten, çiftçiden başladığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu lezzeti daha da sürdürülebilir kılmak için buradayız. Çünkü biz, Mezopotamya ile Akdeniz arasındaki geçiş bölgesinde bulunuyoruz. Bereketli hilalin ortasındayız. Bizim coğrafyamızın en önemli gücü tahıl çeşitliliğimizdir. Özellikle bizim yeni hedefimizde tohum bankası kurmak yer alıyor. Baharat kütüphanesi oluşturmak istiyoruz. Bunun için de kendi ata tohumumuzu çiftçimize kullanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çok özgün projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi.

Yeni bir dünya kuruluyor. Kendi kendine yetebilme çok önemli, tedarik zinciri de keza öyle. Bu yeni kurulan dünya düzeninde hak ettiğimiz yere ulaşmamız için kendi özümüzden gelen buğday tohumumuzu daha fazla tanıtmamız lazım. Bu protokolde imzalar sağlığa, geleceğe atılıyor."

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir de projeye verdiği desteklerden dolayı Şahin'e teşekkür ederek, "Yerel ata tohumlarını toplayıp üretime güçlü bir şekilde kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşimiz sadece bununla bitmiyor. Yerel güçlerimizden olan sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu tohumların kendi kokusu ve dokusuyla, kendi orijini olan yerlerde devam ettirilmesi de ayrı bir önemli husustur. Bu proje bir başlangıç, buradan daha güzel projelere yol alırız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise ata tohumu ile üretilen ürünlerin doğallığına dikkati çekerek, yok olmaya yüz tutmuş ürünlerin üretimini artırarak sahip çıkacaklarını aktardı.

İmza töreninde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil ve Şahinbey ziraat odalarının başkanları da yer aldı.

Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak
Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak
Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak
Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

Büyükşehir Belediyesi, araştırma, Gaziantep, Protokol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

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